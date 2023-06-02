Kulisleri sallayan bomba iddia: Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile masaya oturuyor

Jorge Jesus'un da çare olmadığı Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak olan sarı-lacivertlilerin bu kulvardan da kupasız dönmesi durumunda Jesus ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. Portekizli hocanın veda etmesi durumunda ise yerine gelecek isim ile ilgili kulislerde bomba bir iddia ortaya atıldı.

ABDULLAH AVCI LİSTEDE

Kulislerde Jorge Jesus'un ayrılması durumunda en ciddi yerli hoca adayının Abdullah Avcı olduğu konuşuluyor. Başkan Ali Koç'un Portekizli hocadan boşalacak koltuğa Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı'yı getirmek istediği iddia edildi.

MONTELLA DA ADAYLAR ARASINDA

Fenerbahçe ile adı anılan bir başka isim ise Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella. İtalyan basınına göre, sarı-lacivertliler ile İtalyan hoca olumlu geçen bir görüşme gerçekleştirdi.