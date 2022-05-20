Kültür sanat bölge finalleri Denizli'de - Son Dakika
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Kültür sanat bölge finalleri Denizli'de

20.05.2022 18:10
Kültür sanat bölge finalleri Denizli'de

Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finalleri 23-26 Mayıs tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finalleri 23-26 Mayıs tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. 7 ilden gelecek gençlerin heyecanı Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finalleri başlıyor. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde yapılacak yarışmalar 23-26 Mayıs tarihlerinde her gün ayrı bir final yarışması ile Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak.

Bilgi, şiir, tiyatro, ses ve müzik yarışmaları yapılacak

Bulundukları illerde birinci olarak Ege Bölge Finallerine adını yazdıran 180 genç yarışmalar için Denizli'ye geliyor. Jüri karşısında becerilerini sergileyecek gençler, alacakları puanlara göre yarı finallere katılma hakkı kazanacak. Yarışmalar için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli'ye gelecek tüm ekiplere başarılar diledi. İlman, yarışmaları izlemek isteyen Denizlililere de davette bulundu. - DENİZLİ

Kültür sanat bölge finalleri Denizli'de
Kültür sanat bölge finalleri Denizli'de
Kültür sanat bölge finalleri Denizli'de
Kültür sanat bölge finalleri Denizli'de

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Kaynak: İHA

Denizli, gençlik, Mayıs, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kültür sanat bölge finalleri Denizli'de - Son Dakika


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