Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Nottingham Forest ile 6.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
İngiliz ekibi, 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Batshuayi'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, Batshuayi'yi geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Kulübede beklemek istemiyordu! Batshuayi'nin yeni adresi Premier Lig - Son Dakika