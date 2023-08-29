Kulübede beklemek istemiyordu! Batshuayi'nin yeni adresi Premier Lig - Son Dakika

Kulübede beklemek istemiyordu! Batshuayi'nin yeni adresi Premier Lig

Kulübede beklemek istemiyordu! Batshuayi\'nin yeni adresi Premier Lig
Son Güncelleme: 29.08.2023 22:02

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile 6.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Batshuayi, Fenerbahçe forması altında 38 maçta sahaya çıkan ve 22 gol attı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Nottingham Forest ile 6.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

6.5 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz ekibi, 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Batshuayi'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe, Batshuayi'yi geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Son Dakika Spor Kulübede beklemek istemiyordu! Batshuayi'nin yeni adresi Premier Lig - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulübede beklemek istemiyordu! Batshuayi'nin yeni adresi Premier Lig - Son Dakika
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