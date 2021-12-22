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Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak - Son Dakika

Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak

22.12.2021 09:58

Portekizli hoca Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Löw'le prensipte anlaşma sağladığı, ekibinde de İsmail Kartal'ın olacağı iddia edildi. Mukavelede hayli ağır maddeler var.

Fenerbahçe'de ikinci Löw dönemi başlamak üzere. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi Alman ekolüne geçme kararı aldı.

Bu anlaşmayla kulübün tapusunu üzerine aldı! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak

"PATRON SİZSİNİZ"

Ajansspor'un habere göre; Löw'ün yardımcısı İsmail Kartal olacak. Başkan Koç, sıkıntıları anlatıp, "Tek patron siz olacaksınız" garantisi verdi.

Bu anlaşmayla kulübün tapusunu üzerine aldı! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak

TRANSFER GARANTİSİ

Joachim Löw'e önümüzdeki yıl kulübün yapmış olduğu finansal fair-play anlaşmasının sona ereceğini, takıma istediğin yıldızları alabilirsin sözünü veren Ali Koç, "Taraftarımıza şampiyonluk sözü verdim. Beklentilerini bir türlü karşılayamadık. Bu kadroda nasıl bir değişiklik isterseniz yapabiliriz. İstediğiniz yıldız transferleri için gereken ne ise onu yapmaya hazırız" diyerek Alman teknik adama garanti verdi.

İşte Löw'ün istekleri:

  • Yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret
  • 2.5 yıllık sözleşme ve tazminat maddesi
  • En az 4 yardımcı getirme garantisi ve yardımcıları için yıllık 1.5 milyon euro ücret
  • En az 25 milyon euro transfer bütçesi
  • İsmail Kartal'ın yardımcı hoca olarak göreve getirilmesi
  • Tesislere futbol şubesi hariç hiçbir yöneticinin girmemesi
Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak - Son Dakika
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