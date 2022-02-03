Üye Girişi
Kululu judocu Edirne'den altın madalyayla döndü - Son Dakika

Kululu judocu Edirne'den altın madalyayla döndü

03.02.2022 13:04
Kululu judocu Edirne'den altın madalyayla döndü

Konya'nın Kulu İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği judocusu Mevlüt Akmaz, Edirne'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Konya'nın Kulu İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği judocusu Mevlüt Akmaz, Edirne'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında altın madalya kazandı.

1-3 Şubat tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonasında madalyalar verildi. Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Mevlüt Akmaz, 100 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Akmaz, müsabakalarda göstermiş olduğu başarılı performansı ile rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Akmaz'ın şampiyonluğu Kulu'da da sevinçle karşılandı. - KONYA

YORUMLAR
500

Türkiye, Edirne, Kulu, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kululu judocu Edirne'den altın madalyayla döndü - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:04 Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
12:59 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL
12:59 İşte son 10 yılın zam şampiyonları! Hesap makineleri bile şaştı!
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:37 Samsun'da tarihi Atatürk heykeline saldırı: Halat bağlayıp yıkmaya çalıştılar
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
12:33 TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok
11:19 Polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği evin balkonundan düştü! 25 gündür uyutuluyor
11:19 İkisine de pek benzemiyor! Adı Kıvanç soyadı Özçivit
11:15 Bilim Kurulu Üyesi Şener: Bu ayın sonuna doğru hızlı düşüş bekliyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 13:10:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kululu judocu Edirne'den altın madalyayla döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement