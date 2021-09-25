Kulüpler Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası

Gaziantep Polisgücü ilk maçında da Galler temsilcisi Gwent'i 6-0 mağlup etmişti.

Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan'ın Sveti Ivan Zelina kasabasında düzenlenen turnuvadaki son maçını, yarın ev sahibi HAHK Mladost ile oynayacak.

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