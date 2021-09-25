Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası A Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan temsilcisi Hockey Klub Zelina'yı 6-0 yendi.
Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan'ın Sveti Ivan Zelina kasabasında düzenlenen turnuvadaki son maçını, yarın ev sahibi HAHK Mladost ile oynayacak.
Gaziantep Polisgücü ilk maçında da Galler temsilcisi Gwent'i 6-0 mağlup etmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kulüpler Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası - Son Dakika Spor