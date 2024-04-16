Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: "TFF yöneticilerinin, özellikle alt ligdeki kulüpleri arayarak 'maddi açıdan destek olacağız' gibi konuşmalar yapmasını son derece yadırgıyoruz. Doğru olan da bu arkadaşın istifa etmesidir." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF yöneticilerinin tutumunu eleştiriyor - Son Dakika
Yaz Olimpiyatları için geri sayımın yapıldığı Fransa’nın başkenti Paris’te, açılış töreni ile ilgili güvenlik senaryoları başlıca gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Kupası süresince yeni teknik direktöre dair herhangi bir isim konuşmayacaklarını dile getirdi. Arat, yapay zeka ile data okunabilirliği konusunda Arsenal ile görüşeceklerini belirtti. Futbol takımının talihsiz bir dönem geçirdiğini ve adaptasyon sorunu yaşadığını ifade eden Arat, Türkiye'de en iyi yönetilen federasyonun voleybol federasyonu olduğunu söyledi.
Hırvatistan'da gerçekleşen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si olan milli sporcu Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye döndü. Kılınç, çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finalde İngiliz rakibiyle mücadele etti. Avrupa ikincisi olan Kılınç, Niğde'de coşkuyla karşılandı. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kılınç, daha iyi çalışarak gelecek şampiyonalara hazırlanacaklarını belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund yarı finale yükseldi. PSG, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek toplamda 6-4'lük skorla tur atladı. Dortmund ise Atletico Madrid'i 4-2 mağlup ederek toplamda 5-4'lük skorla yarı finale çıktı.
Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star programında Fenerbahçelilere müjdeyi verdi. Buna göre Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak rövanş maçı TV8'de şifresiz yayınlanacak.
Hırvatistan'da gerçekleşen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli sporcu Emine Kılınç, çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finalde İngiliz rakibiyle mücadele etti. Avrupa ikincisi olan Kılınç, memleketi Niğde'de coşkuyla karşılandı. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kılınç, daha iyi çalışarak gelecek şampiyonalara hazırlanacağını belirtti.
THY EuroLeague Play-in 1. Tur maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem'de konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 67-64'lük skorla mağlup olarak sezonu 10. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.
Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 50 kiloda gümüş madalya kazanan milli boksör Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye coşkulu bir karşılama ile döndü. Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikincilikle yetinmeyerek daha büyük başarılar hedeflediğini belirtti. Ailesi, antrenörü ve Gençlik ve Spor İl Müdürü de Kılınç'ı tebrik ederek gelecek müsabakalarda başarılar diledi.
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