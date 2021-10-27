Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı bugün belli oluyor. Riva'da toplanan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kararını bugün açıklayacak. NTV Spor'un haberine göre; Kulüpler Birliği Mustafa Çulcu isminde birleşti. Çulcu, 2006-2007 yıllarında MHK başkanlığı yapmıştı.
Bugün yapılan toplantının ardından Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu başkanını kamuoyuna duyuracak.
MHK'de önce Metin Tokat, ardından Başkan Serdar Tatlı istifa etmişti.
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