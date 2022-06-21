Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ali Koç oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurul toplantısı, vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıda başkanlık için tek aday olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, vakfın yeni başkanı olarak seçildi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği'nin eski başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yeni başkan Ali Koç, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Başkanlık sürecini tamamladığını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, vakfın yeni başkanının Ali Koç olduğunu duyururken, Koç'a yeni görevinde başarılar diledi.ALİ KOÇ: UMUYORUM YENİ YÖNETİM KURULUMUZ, YENİ FEDERASYONLA BİRLİKTE ÇITAYI DAHA YUKARILARA ÇIKARTIR"Şahsım, kulübüm, diğer tüm kulüpler ve Türk futbolu adına, Sayın Ağaoğlu'na teşekkür etmek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ise "Zaten hepimizin işleri yoğun. Çok dinamik bir hayatta yaşıyoruz. Tüm bunların üstüne bir de kulüplerin başkanı olmak büyük bir yük. Bana göre tarihin en garip sezonunda Ağaoğlu, Kulüpler Birliği başkanlığı yaptı. Tüm kulüplerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde pozisyon aldı. İçeride başkanlara, 'Kendi kulübümü kayırdığıma dair zerre kadar şüpheniz olursa, en ağır eleştiriyi yapın' dedim. Ağaoğlu döneminde hiç böyle bir durum olmadı. Ağır bir yük taşıdı. Bu garip ortamın içinde çıtayı çok yükseltti. O yüzden hepimiz içeride kendisini tebrik ettik. Bir kez daha kendi adıma da teşekkür ediyorum. Umuyorum yeni yönetim kurulumuz -Ağaoğlu da yönetim kurulunda yer almayı kabul etti- yeni federasyonla birlikte çıtayı daha yukarılara çıkartır. Allah yardımcımız olsun. Federasyon adına ilk 2-3 günde sergilenen performans gelecek için umut vaadediyor. Bu federasyonun biraz daha kulüpleri dinleyecekmiş gibi bir iradesi var. Eski yönetimle ne kadar temaslarımız olsa da yol alamıyorduk. Kulüplerin ihtiyaçları, arzuları, talepleri hep dinleniyordu ama mesafe kat edemiyorduk. Yeni yönetimle 2-3 günde kat edilen mesafe bile çok büyük. Biz hak ettiğimizin çok gerisindeyiz. Yeni spor yasası, bize çok büyük sorumluluklar yükledi. Bazı konular var ki tamamen bizim dışımızda. Covid gibi, kurlar gibi, enflasyon gibi, en önemlisi de yayıncı kuruluş gelirleri gibi. Sayın Büyükekşi ve ekibinin aldığı nokta, en düşük nokta. İnşallah düşünceleri gerçekleşir. Her şey gelse bile geçen senenin rakamıyla aynı noktadayız. Türk Lirası'nın nereye geldiği ortada. Döviz bazında çok büyük bir gerilemeyle karşı karşıyayız. Bir sonraki ihalenin hazırlıklarını yapmamız gerek. Marka değerini hep beraber yükseğe çekmeliyiz. Bu rakamlarla Avrupa'da rekabetçi olmamız çok gerçekçi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, "Aday olmaya nasıl karar verdiniz" sorusuna da "Sorumluluk alma dönemimiz gelmişti. Büyük bir teveccüh vardı. Tek aday olarak girdik ve seçildik" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

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