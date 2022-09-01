Kulüpler Birliği Vakfı: Silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: " Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz."