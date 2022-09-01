Kulüpler Birliği Vakfı: Silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz - Son Dakika
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Kulüpler Birliği Vakfı: Silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

01.09.2022 19:12
Kulüpler Birliği Vakfı: Silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: " Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz."


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfı: Silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz - Son Dakika

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