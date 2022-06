Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi.

Vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 16 Haziran Perşembe günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Mehmet Büyükekşi de katıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolunun üç ana probleminin masaya yatırıldığını belirterek, "Perşembe akşamı adaylık sürecinin sona ermesinin ardından kulüp başkanlarıyla birlikte Mehmet Bey ile bir görüşme yaptık. Hem Süper Lig kulüplerinin sorunlarıyla alakalı olarak kendilerini bilgilendirmek hem de nasıl bir yol haritası izleyecekleri konusunda fikir alışverişi için bir araya geldik. Kendisi Türk futboluna uzak bir insan değil. Mevcut sorunları Gaziantep FK başkanlığı süreci içinde bizimle birlikte yaşayan ve çözüm üretmek için çaba harcayan bir futbol adamı. Hemen hemen her konuda fikir birliğine vardık. İvedilikle çözülmesi gereken 3 konu var. Naklen yayın ihalesinin bir an önce sonuçlanması, 8+3 mü olacak 7+4 mü olacak, 14 yabancı mı 12 yabancı mı olacak, yabancı kuralının bir an önce çözüme kavuşturulması ve transfer limitlerinin acilen belirlenmesi ve hangi şartlar altında revize edilecekse onun da bir an önce açıklığa kavuşturularak yürürlüğe konması konusunda üç ana başlık üzerinde başkanla fikir alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Büyükekşi ile Türk futbolundaki bütün sıkıntılar konusunda fikir birliği içinde olduklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Futbol ailesi bir bütün. Seçilecek federasyon başkanı ve yönetim kuruluna aynı hassasiyetle, aynı düşüncelerle kulüpler olarak destek olmadığımız taktirde sağlıklı mesafe alınmasının pek mümkün olamayacağı konusunda hemfikiriz. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak son derece verimli bir toplantı geçtiğini söyleyebilirim. 8+3 kuralının en az 1 sene daha devam etmesi gerekiyor. Ortadan kaldırılması konusunda bizim bir talebimiz yoktu. Sadece 8+3 olarak değerlendirmeyin, 14 yabancıyla mı 12 yabancıyla mı çıkacağız yola. Bununla alakalı olarak sadece Sayın Büyükekşi'den değil 8-9 aydır Türkiye Futbol Federasyonuna bu konuda kulüplerin ortak düşüncelerini ve isteğini ilettik. Bugüne kadar çözülmeyen bir problem olarak Sayın Büyükekşi o talebimizi başkan seçildiği gün önünde bulacak." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bir toplantıya katılacağını, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ise uçağı olduğu için toplantıdan erken ayrıldıklarını söyledi.

Büyükekşi: "Şeffaf, adil, güvenilir bir yönetim göstereceğiz"

Ağaoğlu'nun ardından söz alan Büyükekşi ise sorunları yakından bildiğini kaydederek, şunları aktardı:

"1 yıl önce bu masada bir kulüp başkanı olarak oturuyordum. Sorunları gayet iyi biliyorum. Çözümlerini de inşallah beraber hayata geçireceğiz. Biz birlikte başaracağız. Birlikte başarmayı başaracağız. Bir kuş tek kanatlı uçamaz. Bir kanat federasyon ise bir kanat kulüplerimiz. Çift kanatlı olmamız gerekiyor. Sadece Süper Lig değil amatörden başlayarak yukarı doğru tüm kulüplerimiz önemli. Hepsinin kendine has sorunları var. Şu anda ekonomik problemler var. Yeteri kadar doğru bir sistem uygulamadığımız için bazı kulüplerimiz oyuncu yetiştiremiyor. Bu konuda da adımlar atıp başta yayın ihalesi, harcama limitleri ve yabancı kuralı konusunda dayatma içinde olmayacağız. Birlikte hareket edeceğiz çünkü karşı karşıya gelirsek yol alamayız. Yan yana olacağız. Şeffaf, adil, güvenilir bir yönetim göstereceğiz. Bunu da yol boyunca hep beraber göreceğiz."

Kulüp başkanlarının da kendisine destek olacağını anlatan Büyükekşi, "Hiçbir şeyi tek başıma yapamam. Biz olursak başaramayacağımız bir şey yok. Niyetimiz halis. İyi işler yapmak istiyoruz. Bunun için de bütün kulüplerimiz bana destek olacaklarını söylediler, hepsine teşekkür ediyorum. Bütün kulüplerin başkanı olacağım. Yönetime geldiğimiz günden itibaren duruşumuzu en güzel şekilde herkese göstereceğiz. Bizim en önemli destekçilerimiz kulüplerimiz olacak. Kulüplerle el ele vererek, kol kola girerek bu sorunları çözmeye gayret edeceğiz. Bu sorunların bazısı kamudan bazısı federasyondan kaynaklanan sorunlar. Kamudan kaynaklananları takip etmek için içeride görüşmeler yaptık. Federasyondan kaynaklanan sorunları da içeri girdikten sonra, konuları gördükten sonra gündeme alacağız. Biz özellikle federasyonu iç ve dış denetime açmak istiyoruz. Şeffaflık getirmek istiyoruz. Bunun için bir zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.

Büyükekşi yönetim kurulu listesinin henüz belli olmadığını kaydederek, "İki günden beri sosyal medyadan yayılan yalan yanlış isimler var. Bunlara itibar etmeyin. Bunların gerçek olmadığına dair açıklama yaptım. Listemiz henüz belli değil. Biraz sabır gösterelim. Çarşamba günü listemiz belli olur. Güzel işler yapacağız. Güzel özellikleri olan arkadaşları aramıza katmak için çaba göstereceğiz. Mehmet Sepil başkana görev teklif ettim o da kulüpteki ortaklığı devam ettiği için görevi kabul edemeyeceğini açıklamış. En iyisini yapmaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yayın ihalesi ile ilgili de konuşan Büyükekşi, "Gelinen bir nokta var. Bu noktayı daha yukarıları çıkarmak için çalışma yapacağız. Ben de bir kulüp başkanıydım. Bizim en büyük görevlerimizden biri kulüplerimizin mali olarak darboğazdan çıkmasına yardımcı olabilmek, destek olabilmek, gelirlerini arttırabilmek. Kurlarla ilgili bir takım gelişmeler olduğunda kulüplerin maliyeti daha da artıyor. Ben de bir damdan düşen olarak, bunun kaygısını çeken biri olarak bu konuyu ben de hissediyorum. Başkanlara yardımcı olabilmek için en güzelini yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi kulüplerin kendisine desteği ile ilgili bir soruya, "Şu an herhangi bir başkanla görüşmemiz yok. Çok büyük bir destekle divana imzalarımızı vereceğiz. Orada da nasıl büyük bir destek aldığımızı göreceksiniz." şeklinde yanıt verdi.