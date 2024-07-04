Kulüpler Birliği, yeni sezon öncesi başkanlık seçimi için toplandı

Kulüpler Birliği'nin, yeni sezon öncesi başkanlık seçimini gerçekleştirmek için yapacağı toplantı başladı.
Kulüpler Birliği, 2024-2025 sezonu öncesi yeni başkanını seçmek için vakfın Maslak'taki merkezinde toplandı. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Bodrumspor FK Başkanı Fikret Öztürk katıldı.
Toplantının ana maddesi, yeni sezon öncesi vakfın yeni başkanını belirlemek olacak. - İSTANBUL
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