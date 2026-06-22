Kulüplerin Lisansı 27'ye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kulüplerin Lisansı 27'ye Çıktı

22.06.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısını 21'den 27'ye yükseltti.

Profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 27'ye yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi.

Lisanslarla ilgili ikinci kez toplanan kurul, Trendyol Süper Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa, Trendyol 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Nesine 2. Lig'den Aliağa Futbol, Altınordu ve Ankara Demirspor kulüplerine, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verdi.

Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için para cezası keserek ikinci bir 30 günlük ek süre tanıdı.

Kulüp Lisans Kurulu 21 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı ilk değerlendirmelerinde Süper Lig'den Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor ve Konyaspor, Trendyol 1. Lig'den İstanbulspor, Turkcell Kadın Süper Ligi'nden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına UEFA lisansı vermişti.

Kurul ayrıca Trendyol 1. Lig'den Iğdır FK, Çorum FK ve Manisa FK, Nesine 2. Lig'den Batman Petrolspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, 68 Aksaray Belediyespor ve 1461 Trabzon FK'nin Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

Böylelikle, 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 21'den 27'ye yükselmiş oldu.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüplerin Lisansı 27'ye Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Trabzon’da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar Trabzon'da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Katar’da bir fabrikada patlama meydana geldi Katar'da bir fabrikada patlama meydana geldi
Trump’ın “Lübnan’a müdahale“ çağrısına Şara’dan yanıt geldi Trump'ın "Lübnan'a müdahale" çağrısına Şara'dan yanıt geldi

21:18
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya olumlu yanıt
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olumlu yanıt
21:04
Kanada’nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
18:22
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 21:23:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kulüplerin Lisansı 27'ye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.