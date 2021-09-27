Üye Girişi
Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı

27.09.2021 16:57
Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, Gençlik ve Spor Yılı ilan ettiği 2021 yılında spor tesislerini bir bir hizmete açıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Gençlik ve Spor Yılı ilan ettiği 2021 yılında spor tesislerini bir bir hizmete açıyor. Son olarak Kumbağ Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yaşar Vardar Halı Saha Spor Tesisleri, düzenlenen törenle gençlerin istifadesine sunuldu.

Kumbağ'ın belde belediyesi olduğu dönemde Kurucu Belediye Başkanı olarak Kumbağ'a önemli hizmetlerde bulunan Yaşar Vardar'ın adının verildiği Halı Saha Spor Tesisleri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Onur Konuğu Yaşar Vardar'ın yanı sıra Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Tekirdağ'ın spor camiası temsilcileri, mahalle muhtarları ve Kumbağ Mahallesi sakinleri ile basın mensuplarının ilgi gösterdiği törenle hizmete açıldı.

Işık ve Atilla'dan emeği geçenlere teşekkür

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreni protokol konuşmaları ile devam etti. İlk olarak kürsüye Kumbağ Spor Kulübü Başkanı Uğur Işık geldi. Işık, Kumbağ Spor Kulübü'nün çalışmalarını yeni açılan tesiste gerçekleştireceğini belirterek, Kumbağ'a kazandırılan spor tesisleri için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Işık'ın ardından kürsüye gelen Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla da, ilçede hayata geçirilen spor tesislerinin büyük kısmının ihtiyacı olan okullarda inşa edildiğini ifade etti. Atilla, kurum olarak belediyeden her türlü taleplerinin hızla karşılandığını da sözlerine ekleyerek eğitime ve spora yaptığı katkılardan ötürü Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.

"Devlet bir verirse biz üzerine üç koyuyoruz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuşmasına son günlerde gündem olan TESKİ kazıları ile ilgili açıklamada bulunarak başladı. Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni yapılan yollarda TESKİ'nin plansız yaptığı kazıları eleştirerek kazılan yolların yenilenmediğini vurguladı. çYüksel, ilçede gerçekleştirilen spor tesisi yatırımları ile ilgili bilgi vererek, "Spor Toto Genel Müdürlüğünden spor tesisi yatırımlarımız için 3 milyon TL ödenek aldık ancak belediyemizin kasasından da 9 milyon TL harcayarak ilçemize 12 milyon TL'lik spor tesisi yatırımı gerçekleştirdik. Devletimiz bize destek oluyor ancak biz bir alıyorsak üzerine 3 koyup yatırımlarımızı yapıyoruz," dedi.

"Kumbağ meydanı projemize başlıyoruz"

Kumbağ Mahallesi'nde 2 yıldan bu yana yapılmayanları yaptıklarını ve çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yüksel, "Bu yıl itibariyle Kumbağ Meydanı düzenleme projemize başlıyoruz. Kumbağ'da kadınlara yönelik Yaşam Merkezi geliyor. Bunun yanında oyun parkı yapacağız. Ayrıca otopark düzenlemesi ile birlikte Minibüs ve otobüslerin rahat giriş çıkış yapabilecekleri bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Barbaros Mahallesi'nde Mahalle Konağı, açık düğün salonu ve spor tesisi yapacağız. Bütün bu yatırımlarımızı 2022 yılı içinde tamamlamayı planlıyoruz," diye konuştu.

"Yapmak kadar korumak da önemli"

Bir yılda çok sayıda spor tesisini ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yüksel, "Kumbağ'ımıza kazandırdığımız bu tesise, Kumbağ Belediyesi Kurucu Başkanı olarak yıllarca bu mahallemize ciddi hizmetlerde bulunan Yaşar Vardar Amcamızın adını vermek istedik. Tesisin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Önemli olan yapmak değil koruyabilmek. Kumbağ Spor Kulübümüzün Başkanı Uğur Işık'ın bu konuda özverili çalışacağına inanıyorum. Gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun," diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek tören sona erdi. Kurdele, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Süleymanpaşa İlçe Gençlik Spor Müdürü Hüseyin Mutlu, Kumbağ Kurucu Belediye Başkanı Yaşar Vardar, Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı Mülahim Kuru, Kumbağ Spor Kulübü Başkanı Uğur Işık, Eski Tekirdağ Spor Başkanı Salih Canikli tarafından kesildi. Daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri spor tesislerinde incelemelerde bulunarak Kumbağsporlu genç futbolcularla futbol oynadılar. - TEKİRDAĞ

Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı
Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı
Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı
Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı
Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı
Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı

milli eğitim bakanlığı, Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti 17:47 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı 17:40 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı, hamurun başına geçti 17:35 Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı, hamurun başına geçti
Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı 17:33 Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı Dortmund, Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşın boşluğun dolacağından eminler 17:25 Dortmund, Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşın boşluğun dolacağından eminler İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü 17:01 İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü
Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil 16:37 Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük 16:19 Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük

Son Dakika Haberleri
17:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı
17:47 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
17:39 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı
17:38 "Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
17:35 Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı, hamurun başına geçti
17:33 Son Dakika! Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi
17:33 Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı
17:25 Dortmund, Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşın boşluğun dolacağından eminler
17:19 Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi
17:00 İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü
Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı         
17:52
Okula alışamayıp annesini isteyen öğrenciye sınıf öğretmeninden tepki çeken sözler: Terbiyesiz, ağla, ağla Okula alışamayıp annesini isteyen öğrenciye sınıf öğretmeninden tepki çeken sözler: Terbiyesiz, ağla, ağla         
17:42
"Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı         
17:39
Son Dakika! Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Son Dakika! Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi         
17:34
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
TOGG'un paylaşımı heyecanlan uyandırdı! Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor TOGG'un paylaşımı heyecanlan uyandırdı! Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor         
17:18
Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım         
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı         
15:34
Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması         
15:33
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu         
15:19
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 17:59:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement