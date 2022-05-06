Küme düşen Turgutluspor son hafta Kahramanmaraş'ta sahaya çıkacak - Son Dakika
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Küme düşen Turgutluspor son hafta Kahramanmaraş'ta sahaya çıkacak

06.05.2022 11:18
Küme düşen Turgutluspor son hafta Kahramanmaraş'ta sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Serik Belediyespor'a 2-1 kaybedip matematiksel olarak resmen küme düşen Turgutluspor, yarın deplasmanda sonuncu Kahramanmaraşspor'un rakibi olacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Serik Belediyespor'a 2-1 kaybedip matematiksel olarak resmen küme düşen Turgutluspor, yarın deplasmanda sonuncu Kahramanmaraşspor'un rakibi olacak. Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada Mehmet Şükrü Közcü yönetecek. Formalite maçına çıkacak Turgutluspor 34 puanla 18'inci sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar yeni sezonda 2 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönecek.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Küme düşen Turgutluspor son hafta Kahramanmaraş'ta sahaya çıkacak - Son Dakika


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