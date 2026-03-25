Küme Düşme Savaşı Kızıştı
Küme Düşme Savaşı Kızıştı

25.03.2026 12:21
3. Lig 4. Grup'ta Ege ekipleri kümede kalma mücadelesi verirken, Bornova düşme potasında sıkıştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta normal sezonun bitimine 4 maç kala kıyasıya bir kümede kalma savaşı yaşanıyor. Nazillispor'un erken havlu attığı grupta Ege ekipleri kümede kalma yarışı veriyor. Ligde Söke 1970 SK dün İzmir'de Bornova 1877'yi 90+5'inci dakikada Berhan'ın golüyle 3-2 yenerken kendisini kurtarıp rakibini ateşe itti. Bu sonuçla 28 puana ulaşan Söke alt sıralarla bağını kopardı. Art arda 7'nci yenilgisini alan Bornova ise 18 puanla son 4 maç öncesi amatöre düşme potasında kaldı. İzmir ekibi kalan maçlarını Tire 2021 FK, Karşıyaka, Kütahyaspor ve Balıkesirspor gibi iddialı rakiplerle oynayacak.

Düşme hattından bir türlü kurtulamayan İzmir Çoruhlu FK da kendisi gibi düşme barajındaki Afyonspor maçında düşme hattından çıkma hesaplarını zora soktu. Rakibinin henüz ilk yarıda 10 kişi kaldığı maçta 1-1 beraberliği uzatma anlarında kurtarabilen Çoruhlu FK 16 puanla düşme hattında kaldı. Çoruhlu, cumartesi günü son 13 maçını kalesinde 84 gol görerek kaybeden Nazillispor önünde alacağı 3 puanla yeniden umutlanmak istiyor. Sezon sonunda 4 takım küme düşecek.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Ege, Son Dakika

