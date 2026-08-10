Kunduz Yağlı Güreşleri'nde Zeybek Şampiyon - Son Dakika
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Kunduz Yağlı Güreşleri'nde Zeybek Şampiyon

Kunduz Yağlı Güreşleri\'nde Zeybek Şampiyon
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Yusuf Can Zeybek, 20. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu. 1300 pehlivan katıldı.

Vezirköprü ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen CW Enerji Türkiye Güreş Ligi kapsamındaki Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı.

Kunduz Er Meydanı'nda üç gün süren organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden 1300'ün üzerinde pehlivan katıldı.

Çok sayıda güreşseverin takip ettiği organizasyonda başpehlivanlık müsabakalarında Yusuf Can Zeybek ile Feyzullah Aktürk finale yükseldi. Final müsabakasında Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Zeybek, 20. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Organizasyonda üçüncülüğü ise Onur Susuz ve Erkan Taş paylaştı.

Dereceye giren pehlivanlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'e altın kemeri Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız ve Belediye Başkanı Murat Gül takdim etti.

Güreş ağalığı ihalesi 8 milyon 55 bin liraya sonuçlandı

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen güreş ağalığı ihalesinde ise VEZDEF Genel Başkanı Yahya Öztürk ile Medisam Diş Hastaneleri kurucusu Uzman Dr. Enes Burak Uğurlu yarıştı.

İhalede 8 milyon 55 bin lira teklif veren Yahya Öztürk, 20. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin güreş ağası oldu. Geçen yılın ağası Güler İnşaat sahibi Hüseyin Güler ise bu yıl ihaleye katılmadı.

Güreşlere Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Üç gün süren organizasyon, dereceye giren pehlivanların ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yusuf Can Zeybek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kunduz Yağlı Güreşleri'nde Zeybek Şampiyon - Son Dakika

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