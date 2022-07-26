Kuntz, Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
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Kuntz, Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne katıldı

26.07.2022 10:48
Kuntz, Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne katıldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne (ITK) konuşmacı olarak katıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne (ITK) konuşmacı olarak katıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya Futbol Antrenörleri Derneği (BDFL) tarafından 25-27 Temmuz tarihlerinde organize edilen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 900 antrenörün katıldığı etkinliğin ilk gününde, "Oyuncu Gelişiminde Teknolojinin Rolü" başlıklı bir sunum yaptı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Stefan Kuntz, Dortmund, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuntz, Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

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