A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya Futbol Antrenörleri Derneği (BDFL) tarafından 25-27 Temmuz tarihlerinde organize edilen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 900 antrenörün katıldığı etkinliğin ilk gününde, "Oyuncu Gelişiminde Teknolojinin Rolü" başlıklı bir sunum yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Stefan Kuntz, Dortmund, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kuntz, Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

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