Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi

Serkan seyis:

Bir Trabzon lu olarak ne kupayı hak edecek bir oyun oynadık nede bu finale yakışan bir futbol oynadık.Ben utanıyorum gerçekten 19 yas alti gençlerimizi çıkarsaydik inanıyorum ki bunlardan daha onurlu gururlu futbol oynarlar di.cocuk gol atınca ağladı.simdi bunlar milyonlar alıyor ama ortada hiçbir şey yok.kalan bütün maçlarda süresiz kadro dışı kalsın takım gencler çıksın en azından onurlu gururlu şekilde oynarlar.hakem hakem diyoruz belki hata var belki yok siz futbol oynamaya bakacaksınız sahada futbol adına bir şey yok.bencede ikincilik madalyasını almaya çıkma sen değil ikinci sonuncu bile olamazsın.bir trabzon lu olarak utanıyorum ama doğrular bunlar.