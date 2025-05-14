Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi - Son Dakika
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Spor

Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi

Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi

Galatasaray'a finalde 3-0 kaybeden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası seremonisinde madalya almaya çıkmadı.

14.05.2025 23:38
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

KUPA SEREMONİSİNE ÇIKMADILAR

Maçı 3-0 gibi ağır bir skorla kaybeden Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, finalin ardından madalya seremonisine çıkmama kararı aldı. Kupa seremonisinde beklenen Trabzonsporlu oyuncular, finalin ardından yeniden sahaya dönmedi ve ikincilik madalyalarını almadı.

YÖNETİME VE OYUNCULARA BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmada Galatasaray'ın attığı üçüncü golden sonra Trabzonspor'da taraftarlar büyük tepki gösterip yönetimi istifaya davet etti. Uzun süre istifa tezahüratlarında bulunan taraftarlar, futbolculara da tepki göstermişti.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 34ts6665:
    yapmayın siz kardeşsiniz geçen sezon 5 yediğiniz maçta kahkahalarla gülüyordu kalecin. 25 15 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Trabzonlu adamın biri ilk dakikalarda hakeme kafa attı ittirdi ama sadece sarı kart gördü mesela orda maç tarihi farka gidecekti.. Arada en az üç gömlek fark vardı.. 10 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FATİH TEKKE YENI FİLOZOF. GALATASARAY MACINDAN SONRA BÜTÜN T.D FİLOZOF OLUYOR NE ANLATIYORSUN SEN TEKKE WAKAME NE YAPTI 98 DAKİKA 8 0 Yanıtla
  • kerimbayram2442:
    İlk golde Trabzon lu futbolcu kendi ceza sahasına orta yaptı gol oldu.. 3 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU HAMSİ DE CIVA ORANI FAZLA FATİH DENEN ZAVALLI ACABA HANGI MACI SEYRETTİ 3 0 Yanıtla
  • Serkan seyis:
    Bir Trabzon lu olarak ne kupayı hak edecek bir oyun oynadık nede bu finale yakışan bir futbol oynadık.Ben utanıyorum gerçekten 19 yas alti gençlerimizi çıkarsaydik inanıyorum ki bunlardan daha onurlu gururlu futbol oynarlar di.cocuk gol atınca ağladı.simdi bunlar milyonlar alıyor ama ortada hiçbir şey yok.kalan bütün maçlarda süresiz kadro dışı kalsın takım gencler çıksın en azından onurlu gururlu şekilde oynarlar.hakem hakem diyoruz belki hata var belki yok siz futbol oynamaya bakacaksınız sahada futbol adına bir şey yok.bencede ikincilik madalyasını almaya çıkma sen değil ikinci sonuncu bile olamazsın.bir trabzon lu olarak utanıyorum ama doğrular bunlar. 2 0 Yanıtla
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