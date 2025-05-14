Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.
Maçı 3-0 gibi ağır bir skorla kaybeden Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, finalin ardından madalya seremonisine çıkmama kararı aldı. Kupa seremonisinde beklenen Trabzonsporlu oyuncular, finalin ardından yeniden sahaya dönmedi ve ikincilik madalyalarını almadı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın attığı üçüncü golden sonra Trabzonspor'da taraftarlar büyük tepki gösterip yönetimi istifaya davet etti. Uzun süre istifa tezahüratlarında bulunan taraftarlar, futbolculara da tepki göstermişti.
Son Dakika › Spor › Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)