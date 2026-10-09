Kupa Voley'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti

Kupa Voley'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan grup maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşma 143 dakika sürerken setler 25-18, 20-25, 20-25, 25-21 ve 15-13 tamamlandı.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Seganov, Selim Yıldız, Furkan Dur, Ali Fazli, Kovacevic, Hamdi Erkan (Gustova, Batu Ercan Akbaba, Teppan, Eyüp Ensar Demirbiler, Aleksov)
İstanbul Gençlik: Caner Çiçekoğlu, Kooy, Yasin Aydın, Mustafa Cengiz, Cemal Özgür, Mejias (Baturalp Burak Göngör, Ondes, Padar, Burak Mert, Doğan Karakoç)
Setler: 25-18, 20-25, 20-25, 25-21, 15-13
Süre: 143 dakika
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan grup maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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