Kupa Voley'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Kupa Voley'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan grup maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşma 143 dakika sürerken setler 25-18, 20-25, 20-25, 25-21 ve 15-13 tamamlandı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Seganov, Selim Yıldız, Furkan Dur, Ali Fazli, Kovacevic, Hamdi Erkan (Gustova, Batu Ercan Akbaba, Teppan, Eyüp Ensar Demirbiler, Aleksov)

İstanbul Gençlik: Caner Çiçekoğlu, Kooy, Yasin Aydın, Mustafa Cengiz, Cemal Özgür, Mejias (Baturalp Burak Göngör, Ondes, Padar, Burak Mert, Doğan Karakoç)

Setler: 25-18, 20-25, 20-25, 25-21, 15-13

Süre: 143 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan grup maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir BelediyesporMaç SonucuİstanbulSigortaGençlikİzmirSporSon Dakika

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