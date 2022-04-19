Kupayı hayatını kaybeden taraftara götürdüler - Son Dakika
Üye Girişi

Kupayı hayatını kaybeden taraftara götürdüler

19.04.2022 18:07
Kupayı hayatını kaybeden taraftara götürdüler

Aydın Süper Amatör Ligi'nde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıkan İsabeyli Şırlanspor, son maç sonrası hayatını kaybeden taraftarı Ali Faik Uygun'u şampiyonluk töreninde unutmadı.

Aydın Süper Amatör Ligi'nde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıkan İsabeyli Şırlanspor, son maç sonrası hayatını kaybeden taraftarı Ali Faik Uygun'u şampiyonluk töreninde unutmadı.

İsabeyli'nin Kuşadası'nda Aydınspor ile oynadığı ve 2-2 berabere tamamlanan, şampiyonluğunu ilan ettiği son maçın ardından deplasman dönüşünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı Söke Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman taraftar Ali Faik Uygun, şampiyonluk töreninde anıldı. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Taner Sayın, İlçe Gençlik Spor Müdürü Güven Eker de katıldı. Belediye Başkanı Özcan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün hem sevinçliyiz hem de üzüntülüyüz. İsabeyli Şırlanspor taraftarlarımızdan olan Ali Faik Uygun takımlarını desteklemek için Kuşadası'na gitti. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından gittiği taraftar otobüsü ile dönüş yolunda otobüs içerisinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı Söke Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Tören sırasında hayatını kaybeden Ali Faik Uygun için dualar edilirken, şampiyonluk kupası hem Uygun'un hem de hayatını kaybeden İsabeylispor taraftarlarının mezarlarına götürüldü.


Kupayı hayatını kaybeden taraftara götürdüler
Kupayı hayatını kaybeden taraftara götürdüler
Kupayı hayatını kaybeden taraftara götürdüler
Kupayı hayatını kaybeden taraftara götürdüler
YORUMLAR
500
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 2-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 2-3 Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3 Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3

Amatör Lig, İsabeyli, Ali Faik, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kupayı hayatını kaybeden taraftara götürdüler - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:17:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kupayı hayatını kaybeden taraftara götürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement