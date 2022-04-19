Kupayı hayatını kaybeden taraftara götürdüler - Son Dakika

Aydın Süper Amatör Ligi'nde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıkan İsabeyli Şırlanspor, son maç sonrası hayatını kaybeden taraftarı Ali Faik Uygun'u şampiyonluk töreninde unutmadı.

İsabeyli'nin Kuşadası'nda Aydınspor ile oynadığı ve 2-2 berabere tamamlanan, şampiyonluğunu ilan ettiği son maçın ardından deplasman dönüşünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı Söke Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman taraftar Ali Faik Uygun, şampiyonluk töreninde anıldı. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Taner Sayın, İlçe Gençlik Spor Müdürü Güven Eker de katıldı. Belediye Başkanı Özcan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün hem sevinçliyiz hem de üzüntülüyüz. İsabeyli Şırlanspor taraftarlarımızdan olan Ali Faik Uygun takımlarını desteklemek için Kuşadası'na gitti. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından gittiği taraftar otobüsü ile dönüş yolunda otobüs içerisinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı Söke Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Tören sırasında hayatını kaybeden Ali Faik Uygun için dualar edilirken, şampiyonluk kupası hem Uygun'un hem de hayatını kaybeden İsabeylispor taraftarlarının mezarlarına götürüldü.