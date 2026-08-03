Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Trabzonspor, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle, Beşiktaş ise Hradec Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
RAKİPLER BELLİ OLDU
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş, Hradec Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Beşiktaş ilk maçını 20 Ağustos'ta sahasında, ikinci maçı 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Trabzonspor, ilk maçı 20 Ağustos'ta kendi evinde rövanş maçını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
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