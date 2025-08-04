Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi\'ndeki muhtemel rakibi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

KURALAR ÇEKİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası çekildi.

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Feyenoord ile 3 eleme turu ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü oynayacak. Eşleşmenin rövanşı ise 12 Ağustos Salı günü yapılak.

Turu geçen takım, Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maç19-20 Ağustos'ta Kadıköy'de, ikinci maç ise 26-27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.