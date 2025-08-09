Kürek Federasyonu\'ndan Vali Sezer\'e Ziyaret

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba ve dünya şampiyonu milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette 2025 U23 erkekler tek çifte kategorisinde Dünya Şampiyonu olan milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'yu tebrik etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer, federasyona ve milli sporcuya çalışmalarında başarı diledi.

Sezer'e şilt takdim eden İba da federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.