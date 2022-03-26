Kürek yarışları Sakarya'da başladı - Son Dakika

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası, Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası yarışları başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, Fenerbahçe, Galatasaray, Altınboynuz, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Kürek ve İstanbul Kürek'in de aralarında bulunduğu kulüplerden sporcular mücadele etti.

Organizasyon, yarın yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.

Yarışların ardından alınan sonuçlar şöyle:

Büyükler Türkiye Kupası

Erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe "C", 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe "E"

Erkekler iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray "B", 3. Galatasaray "C"

Hafif kilo erkekler iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Kadınlar tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Galatasaray "B"

Kadınlar iki çifte: 1. Fenerbahçe "B"

Kadınlar iki tek: 1. Fenerbahçe

Deniz Küreği Federasyon Kupası

Deniz küreği kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Vira Denizciler, 3. Fenerbahçe

Deniz küreği kadınlar iki çifte: 1. Haliç Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Deniz küreği erkekler 4 çifte dümencili: 1. İstanbul kürek, 2. Şişecam Çayırova, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Deniz küreği master erkekler iki çifte: 1. Ferdi, İlhan Akgül- Umut Maraklı, 2. Moda kürek, 3. Altınboynusz

Deniz küreği master kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İdealtepe Amatör Balıkçılar, 3. Altınboynuz

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan Akademi Türkiye Kupası yarışları yarın yapılacak finallerin ardından sona erecek.