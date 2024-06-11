Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası başladı

Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası başladı

Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası, Gölbaşı Mogan Gölü'nde elemelerle başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Demirsaran, kupanın 13 Haziran Perşembe günü sona ereceğini belirtti. Kupaya, yarıya yakını kadınlardan oluşan 550-600 arasında sporcu katılacak. Ankara'da düzenlenen kürek kupasına her sene katılımın arttığını ifade eden Demirsaran, 2024 Paris Olimpiyatları'na gönderilecek ilk Türk kadın kürekçi Elif Özbay'ı desteklediklerini söyledi. Bahar Kupası yarışlarına 19 yaş altı sporculardan ciddi katılım olduğunu belirten Demirsaran, ülkeye yeni sporcular kazandırmak için çalıştıklarını vurguladı.

11.06.2024 13:53
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Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası, Gölbaşı Mogan Gölü'nde elemelerle başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Demirsaran, kupanın 13 Haziran Perşembe günü sona ereceğini belirterek, "Bahar Kupası'na 27 ulusal kürek takımımız ile ilk kez Azerbaycan'dan bir kürek takımımız katılıyor. Azerbaycan'ın katılımını çok önemsiyoruz. Küreğin 100. yılında Bahar Kupası'nı da uluslararası bir hale getirmeye başladık. Önümüzdeki yıllarda daha farklı ülkeler katılacaktır. Kupaya, yarıya yakını kadınlardan oluşan 550-600 arasında sporcu katılacak." diye konuştu.

Ankara'da düzenlediklyeri kürek kupasına her sene katılımın arttığını ifade eden Demirsaran, "Her yarışı çok önemsiyoruz, çok ince detaylarla ilerliyoruz. Küreğin 100. yılında ilk Türk kadın kürekçiyi, 2024 Paris Olimpiyatları'na gönderiyoruz. Sevgili Elis'e de buradan başarılar diliyoruz. 100. yılımızda ilk kadın kürekçi Elif Özbay'ı olimpiyatlarda izleme şansı yakalamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bahar Kupası yarışlarına 19 yaş altı sporculardan ciddi katılımın olduğunu anlatan Demirsaran, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi ağabeylerini, ablalarını izleyerek, onları model olarak antrenmanlara devam ediyor. Önünüzde başarı varsa, başarıya ulaşabilme imkanı varsa, o madalya o kupa size göz kırpıyorsa o zaman motivasyonunuz daha yüksek. Buradaki sporcular da ileride birer olimpik sporcu olmak için mücadele veriyorlar. Ama bu çok zorlu bir yol, hele ki kürek sporunda çok ciddi sabır gerektiriyor."

Ülkeye yeni sporcular kazandırmak için çalıştıklarını belirten Demirsaran, "Mutluyuz, gururluyuz. Bu çocukların buralarda yarışmasından dolayı sevinçliyiz. Umarım daha iyisini yapabilecek gücü Allah bize verir. Motivasyonumuzdan hiçbir şey kaybetmeden Başkanımız Erhan Ertürk'le birlikte elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası başladı - Son Dakika

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