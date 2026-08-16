Kürşat Kiraz: Depremden Güreşe Uzanan Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Kürşat Kiraz: Depremden Güreşe Uzanan Başarı Hikayesi

Kürşat Kiraz: Depremden Güreşe Uzanan Başarı Hikayesi
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İşitme engelli milli güreşçi Kürşat Kiraz, 1999 depreminden sonra spora yönelerek başarılar elde etti.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altında kalan ve kurtarıldıktan sonra psikologların yönlendirmesiyle güreş sporuyla tanışan doğuştan işitme engelli milli sporcu Kürşat Kiraz, yaşadığı ağır travmayı sporla aştı. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden Kiraz, bir yandan 2027 Dünya Şampiyonası'na hazırlanırken diğer yandan beden eğitimi öğretmeni olarak yeni sporcular yetiştiriyor.

Sakarya'da yaşayan yüzde 56 işitme kaybı bulunan 34 yaşındaki milli güreşçi Kürşat Kiraz, 17 Ağustos 1999 depreminde yıkılan binanın enkazından vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Afet bölgesinde kurulan destek çadırlarında görevli psikologların yönlendirmesiyle güreş sporuyla tanışan Kiraz, kısa sürede büyük bir azim göstererek 2006 yılında milli takıma seçildi. Hem normal kategoride hem de İşitme Engelliler kategorisinde Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu, Olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü gibi önemli dereceler elde eden milli sporcu, yaşadığı acıları spora tutunarak hafızasından sildi.

"Enkazın altından minderin üstüne çıktık"

Spor kariyerine başlama sürecini ve elde ettiği başarıları aktaran Kürşat Kiraz, "Güreş branşında yarışıyorum. Bu branşta normal kategoride Avrupa şampiyonluğum, Avrupa üçüncülüğüm, dünya üçüncülüğüm mevcut. İşitme engelliler kategorisinde dünya şampiyonluğum, olimpiyat ikinciliğim ve üçüncülüğüm mevcut. 99 Depremi'nde enkazın altından çıktıktan sonra psikologların yönlendirilmesiyle, kurulan çadırlarda ki spor branşlardan tercihimi güreşten yana kullandım. Çok aktif ve hareketli bir çocukluk dönemiydi. Güreş sporu ile başladım, hareketli, güce dayalı bir branş olduğunu görünce bana çok ilham verdi. Enkazın altından çıktık, minderin üstüne çıktık. Bu minderin üzerine çıktıktan sonra uzun yıllar bu branşı hiç pes etmeden sürdürdüm. Çalıştım, çabaladım. O gecenin vermiş olduğu travmayı da hem zihnimde yaşadım. Buralarda çıkaraktan, Avrupa şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü, Dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü gibi başarılar elde ettim" ifadelerini kullandı.

"İnsanların hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum"

Toplumun afet bilinci konusunda geçmişe kıyasla daha fazla gelişim gösterdiğine dikkat çeken Kiraz, "Deprem hayatımızda her zaman var. Dünya genelinde olan bir durum bu. Ülkemizdeki gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. 99 Depremi'nde çoğu insan bu duruma hazır değildi. Ama yıllar geçtikçe insanlar bu gerçek ile tanıştı. Bilinçlenerek buna hazır bir duruma gelindi" şeklinde konuştu.

"Bu acıyı spor ile bir nebze atlatabildik"

Deprem gecesi yaşadığı dehşet dolu anları, kaybettiği arkadaşlarını ve onlara dair hatıralarını anlatan Kürşat Kiraz, "99 Depremi gece büyük bir sarsıntı ile yatağımda uyandım. Kalkmaya çalışıyorum kalkamıyorum. Beni sağa sola savuruyor. Bir anda her şey karanlık oldu. Cam patlamaları, duvar çatlamaları 20 saniyelik bir zifiri karanlık. Bir anda herşey üstümüze geldi. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Her şey bir anda tuz buz oldu. Bende öyle kaldı. Sonra ailecek, insanların ve devletimizin yardımı ile enkazın altından kurtulduk. Hayata yeni bir ışık ile yeniden başladık. "Arkadaşlarımı kaybettim. Zaman zaman aklıma gelir, onlarla yatıp kalktığım zamanlar oldu. Eski mahalleme gittiğimde o anılarım hep aklıma gelir. Bende travması büyük, hissiyat olarak da acı veriyor. Bu acıyı spor ile bir nebze atlatabildik. Umarım bir daha böyle bir acı ülkemiz olarak yaşamayız" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kürşat Kiraz: Depremden Güreşe Uzanan Başarı Hikayesi - Son Dakika

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