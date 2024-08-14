Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başlıyor

Spor

64'üncüsü düzenlenecek olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri 16 Ağustos Cuma günü başlıyor. 3 sürecek güreşlerde yaklaşık 2 bin 400 pehlivan dualı çayırda kol bağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16-18 Ağustos günleri arasında 64'üncüsü düzenlenecek olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde yaklaşık 2 bin 400 pehlivan dualı çayırda kol bağlayacak. Cihan Şampiyonu Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın adının yaşatıldığı güreşler, 3 gün boyunca muhteşem bir atmosferde gerçekleştirilecek.

Kortej yürüyüşü yapılacak

16 Ağustos Cuma günü saat 08'de Kurtdere Mahallesi'nde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boyların boy ayrımıyla başlayacak Kurtdereli Güreşleri; 12.30'da Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anıt mezarını ziyaret ile devam edecek. 12.45'te Mevlid-i Şerif'in okutulacağı programda 14.00'da mevlit yemeği verilecek. 14.30'da resmi açılışı yapılacak olan güreşler de mehter takımı gösterisi ardından yağlı güreş müsabakaları başlayacak. 18.00'da Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı'ndan kortej yürüyüşü ve 19.00'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Anıtı'na çelenk sunulacak.

Ödül töreniyle sona erecek

18'de Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı'ndan kortej yürüyüşü ve 19.00'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Anıtı'na çelenk sunulacak. 17 Ağustos Cumartesi günü yağlı güreş müsabakalarının 09.00'da başlayacağı Kurtdereli Güreşleri; 18 Ağustos Pazar günü ise 12.00'da başpehlivanların kura çekimi, 18.30'da Başpehlivanlık final güreşi ve 19'daki ödül töreni ile sona erecek. - BALIKESİR