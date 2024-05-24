Kuşadası Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Spor

Kuşadası Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kuşadası Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kuşadası Belediyesi'nin çocuklara erken yaşta spor sevgisini aşılamak amacıyla açtığı yaz spor okullarının kayıtları başladı. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurslar altı farklı branşta verilecek.

24.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:08
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Kuşadası Belediyesi'nin çocuklara erken yaşta spor sevgisini aşılamak amacıyla Kuşadası Belediye Spor bünyesinde açtığı yaz spor okullarının kayıtları başladı. Bu yıl da altı branşta verilecek olan kurslar her zamanki gibi ücretsiz olacak.

'Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz' sloganıyla açılan yaz spor okulları, 1 Temmuz'da başlayacak. Çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar, uzman eğitmenler tarafından verilecek. Atletizm, basketbol, voleybol, karate, yüzme ve taekwondo branşlarındaki kurslara 2012-2017 aralığında doğan çocuklar kayıt yaptırabilecek. Uğur İnan Spor Salonu, Özer Türk Stadı ve marina karşısında bulunan Ada Kültür Merkezi bahçesindeki yüzme havuzunda düzenlenecek kurslara kayıtlar Güvercin Masa başvuru masasından veya 444 71 14 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuşadası Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

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