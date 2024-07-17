Kuşadasıspor Başkanı, Ertan Can Yazıcı'nın isimleri izinsiz kullandığını açıkladı - Son Dakika
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Spor

Kuşadasıspor Başkanı, Ertan Can Yazıcı'nın isimleri izinsiz kullandığını açıkladı

Kuşadasıspor Başkanı, Ertan Can Yazıcı\'nın isimleri izinsiz kullandığını açıkladı

Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Ferdi Zenginoğlu, futbol şubesinin satışıyla ilgili açıklamalar yapan Ertan Can Yazıcı'nın spor camiasının önemli isimlerini izinsiz kullandığını belirtti. Zenginoğlu, kulübün satışını durdurduklarını ve camianın tepki göstereceğini umut ettiklerini söyledi.

17.07.2024 13:16  Güncelleme: 13:17
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Kuşadası spor Kulüp Başkanı Ferdi Zenginoğlu son günlerde kamuoyunda yer alan futbol şubesinin satışı ile ilgili açıklamalar yapan Ertan Can Yazıcı'nın spor camiasının önemli isimlerini, kişilerden habersizce kullandığını ileri sürerek, "Ertan Can Yazıcı ülkemiz futbolunda önemli hizmetleri olan caminin önde gelen saygın iş insanlarının isimlerini kendi menfaati için kişilerin bilgisi dışında kullandığını öğrendik. Spor camiasının saygın isimleri konudan tamamen habersiz" dedi.

Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu yaptığı açıklamada, "Futbol şubemizin satışı ile ilgili olarak kulübümüzle irtibata geçen ve görüşmeler sürdüren Ertan Can Yazıcı, spor camiasının önemli ve saygın isimlerini kendisine referans olarak göstererek futbol şubemizi satın almak istemişti. Ancak sonrasında yaptığımız görüşmeler neticesinde bu isimlerin hiçbirisinin bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını öğrendik. ErtanCan Yazıcı'nın kendisini güçlü bir şirketin sahibi gibi göstermek amacı ile UEFA eski İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Bayram Saral'ın isimlerini izinsiz kullandığı ortaya çıktı. Futbol camiamızın saygın isimlerinin hiç birinin bu şahısla irtibatı yok. Kulübümüzün satışı konusunda ilgileri yok. Bu nedenle Belediye Başkanımız Ömer Günel ve kulüp yöneticilerimiz ile yaptığımız toplandı sonrasında Kuşadasıspor'un Ertan Can'a ait Help Steps şirketine olan satışını durdurduk. Ertan Can Yazıcı'nın spor camiasının önemli ve saygın isimlerini kendi çıkarları için kullanmasını üzüntü ile karşılıyor ve kınıyoruz. Bu konuda camianın da Ertan Can Yazıcı'ya gerekli tepkiyi vereceğini umut ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşadasıspor Başkanı, Ertan Can Yazıcı'nın isimleri izinsiz kullandığını açıkladı - Son Dakika

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