Erol Köse'nin ölümü sonrası Seda Sayan'ın sözleri yeniden gündemde

23.03.2026 20:21
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin, 16. kattan düşerek hayatını kaybetmesi magazin dünyasında şok etkisi yaratırken, 15 yıl önce kavga ettiği ve kanlı bıçaklı oldukları Seda Sayan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Yıllar önce yaşadıkları sert polemiklerle hafızalara kazınan Sayan, Köse'nin vefatının ardından yaptığı ilk değerlendirmede, ''Benden özür dilemişti, affetmiştim ama zamanında çok beddua ettim'' ifadelerini kullanarak geçmişteki büyük hesaplaşmayı yeniden gündeme taşıdı.

SEDA SAYAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Seda Sayan, "2. Sayfa" programına yaptığı açıklamada, geçmişte yaşadıkları polemiğe değinerek, "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim..." ifadelerini kullandı.

16. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 3 aydır sağlık sorunları yaşadığı ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği belirtilen Erol Köse, bugün 16. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Magazin dünyasını sarsan ölüm sonrası Köse'nin geçmişte yaşadığı polemikler de yeniden gündeme taşındı.

15 YIL ÖNCE BÜYÜK TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Erol Köse ile Seda Sayan arasında yıllar önce büyük bir tartışma yaşanmıştı. Köse'nin sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve Sayan hakkında paylaştığı iddialar nedeniyle iki isim karşı karşıya gelmişti.

MEKANDA GERİLİM TIRMANMIŞTI

İkilinin bir mekanda karşılaşmasıyla gerilim yeniden yükselmiş, Seda Sayan sinirlerine hakim olamayarak Köse'ye tepki göstermişti.

Sayan'ın, Köse'nin omzuna çantasıyla vurduğu ve yüzüne tükürdüğü, "Sen nasıl bir adamsın? Hangi yüzle buraya geldin?" diyerek tepki gösterdiği öne sürülmüştü. Olay, araya girenlerin müdahalesiyle büyümeden sonlandırılmıştı. Erol Köse, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak Seda Sayan'dan özür dilemişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Seda Sayan da "Dal rüzgarı affeder ama kırılmıştır bir kere" diyerek Erol Köse'yi affettiğini açıklamıştı.

