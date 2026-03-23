Trump'ın 'anlaşma' çıkışına İran'dan savaşı bitirtmeyecek yanıt

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerde bulunduklarına dair açıklamalarını yalanladı.

"ABD İLE MÜZAKERE YAPILMADI, AMAÇ FİNANS VE PETROL PİYASALARINI MANİPÜLE ETMEK"

Kalibaf, "İran halkı, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Bu hedef gerçekleştirilene kadar tüm İranlı yetkililer, yüce liderlerinin ve halkının arkasında kararlılıkla duruyor. ABD ile müzakere yapılmadı, sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'i saplandığı çıkmazdan kurtulmak için kullanılmakta" dedi.

BEKAYİ: İRAN'IN TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de son günlerde bazı ülkeler aracılığıyla ABD'nin savaşın sona erdirilmesi amacıyla müzakere talebine ilişkin mesajlar ilettiğini belirterek, "Bu mesajlara, ülkenin temel ilkeleri doğrultusunda gerekli şekilde yanıt verildi" dedi. Bekayi ayrıca son 24 gündür devam eden savaş sürecinde ABD ile herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadığını yineleyerek, İran'ın Hürmüz Boğazı ve savaşın sona erme şartlarına ilişkin tutumunda değişiklik olmadığını kaydetti.

TRUMP: BEŞ GÜN SÜRE VERİYORUZ, SONUNDA HERKES İÇİN ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

"İran ile müzakere açıklamaları" hakkında son bir değerlendirmede daha bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi İran'ın, Amerika ve müttefiklerimiz için bu tehditleri sona erdirmek için son bir fırsatı daha var ve umarız bunu değerlendirirler. Bence çok iyiler, barış istiyorlar. Nükleer silah sahibi olmayacaklarına dair anlaşmaya vardılar ama göreceğiz. Beş gün süre veriyoruz ve sonra bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz. Sürenin sonunda, herkes için çok iyi bir anlaşma olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞÜLEN İSMİ VERMEDİ

Trump, İran tarafında kiminle görüşüldüğü sorusu üzerine, "En üst düzey isimlerle. Bildiğiniz gibi liderliği büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Ama en saygın ve lider konumda olduğunu düşündüğüm kişiyle görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Görüşülen ismin ülkenin yeni dini lideri mi olduğu sorusuna Trump, "Hayır dini lider değil. O artık belirleyici biri değil. İkinci bir dini lider diye bir şey de yok. Oğlundan haber de alamadık. Yaşıyor mu bilmiyoruz. Ama ülkeyi yöneten bazı kişiler var gibi görünüyor. Söyledikleri gerçekleştiği için bunu gerçeklere dayandırıyoruz" cevabını verdi.

ABD'NİN GÖRÜŞTÜĞÜ İSMİN KALİBAF OLDUĞU İDDİASI

Adı açıklanmayan üst düzey İranlı bir yetkili, ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir görüşme talep ettiğini öne sürmüştü. Yetkili, İran yönetiminin henüz bu talebe yanıt vermediğini, talebin İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından da henüz değerlendirmeye alınmadığını ifade etmişti.

İsrailli bir yetkili de Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerine göre, ABD-İran görüşmelerinin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf aracılığıyla yürütüldüğünü; ancak müzakerelerin çoğunlukla doğrudan değil, dolaylı yoldan ilerlediğini kaydetti.