Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı

24.03.2026 15:56
İstanbul Sarıyer'de bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı. Vasiyetinde “Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı’ya emanet edin” diyen Köse'nin cenazesini bir avuç insan toprağa verdi. Törende ise sadece ablası gözyaşı döktü.

Maslak'ta dün bulunduğu binanın 16'ncı katından düşen yapımcı Erol Köse olay yerinde hayatını kaybetmişti. Köse'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Bugün işlemleri tamamlanan Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen kızı Dijan Nazlan Köse'nin üzgün olduğu görülürken, yakınları Köse'yi yalnız bırakmadı. Erol Köse için düzenlenen cenaze töreni Zincirlikuyu Camii’nde gerçekleştirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

“CANIM GİTTİ” DİYEREK FERYAT ETTİ

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Erol Köse’nin ablası Meral Kekeç, gözyaşlarına hakim olamayarak “Canım gitti” sözleriyle feryat etti.

CENAZESİNE KİMSE GİTMEDİ

Kılınan namazın ardından Köse'nin naaşı Feriköy Mezarlığında toprağa verildi. Sanat dünyanın arkasından nefret kustuğu Erol Köse'yi bir avuç insan son yolculuğuna uğurladı.

VASİYETİNDE "CENAZEMİ POLAT YAĞCI'YA TESLİM EDİN" DEMİŞTİ

Erol Köse'nin geride bıraktığı mektubunda son vasiyetini yazmıştı. Köse'nin "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin." ifadelerini kullandığı belirtildi.

SANAT DÜNYASINDAN EROL KÖSE'YE TEPKİ YAĞIYOR

Ünlü yapımcı Erol Köse, ölümüyle sadece yas değil, yıllardır biriken hesaplaşmaları da beraberinde getirdi. Atilla Taş, Nez gibi isimler, "Hakkımı helal etmiyorum" derken, İbrahim Tatlıses'in veda paylaşımı yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Bu camia böyle maalesef, Ferdi Tayfur için binler toplandı geçen ay sadece, demek ki bıraktığın iz önemli, yine de mekanı cennet olsun inşAllah diyelim gitsin. 11 3 Yanıtla
    erdal yıldız erdal yıldız:
    Ferdi Tayfur geçen aymi rahmetli oldu 4 0
  • Behzat Behzat:
    komedi dans üçlüsü. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
