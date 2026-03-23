Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Türkiye'de Ankaragücü, Iğdır FK ve son olarak ikas Eyüpspor formasını giyen Dorin Rotariu, Türkiye ile Romanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası eleme maçı öncesi GSP'ye çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TÜM AVANTAJLAR TÜRKİYE TARAFINDA'

"Dorin, Dünya Kupası yolunda her iki ülkeyi de heyecanlandıran Türkiye - Romanya maçıyla başlayalım. Maç öncesinde atmosfer nasıl?" sorusuna cevap veren Rotariu, "Şu ana kadar maç, tabiri caizse, henüz alevlenmedi; çünkü son günlerde herkesin dikkati lig maçlarına ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı maçlara yönelmişti. Ancak, hafta başından itibaren atmosfer kesinlikle yavaş yavaş ısınacaktır. Romanya için çok zor bir maç olacak, özellikle de Türklerin formda olan birçok üst düzey oyuncusu var ve kendi sahalarında oynayacaklar, yani tüm avantajlar onların tarafında. Ancak bu, onların şimdiden elemeyi garantilediği anlamına gelmez." dedi.

"NASIL OLACAK BİLMİYORUM AMA KAZANACAĞIZ"

Sözlerine devam eden Rotariu, "Maç hakkında takım arkadaşlarımla bBirkaç kelime konuştuk, bana da Romanya milli takımı ve maç hakkında sorular sordular. Onlara tek bir şey söyledim; sakin olmalarını, onları yeneceğimizi... Nasıl olacağını bilmiyorum ama biz kazanacağız.' ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDA BİR SAVAŞ OLACAK!'

"Tam anlamıyla iki asker grubu arasındaki bir çatışma gibi bir maç mı olacak?" sorusunu da yanıtlayan deneyimli oyuncu, "Evet! Hırs, kararlılık, motivasyon ve atmosfer açısından aramızda bir savaş gibi olacak. Ama çok güzel olacak! Eminim! Ve kirli oyun beklemeyin! Bence çok temiz bir maç olacak, her iki takım da futbol oynamaya çıkacak, çok fazla kart görmeyeceğiz. Bu Türkiye takımı agresiflikle tanımlanmıyor."

"KILICI ONLARA BIRAKIP DÜNYA KUPASI'NA BİZ GİDECEĞİZ"

"Biraz da eğlenelim! Büyük Stefan'ın kılıcı İstanbul'da, Türkiye-Romanya eleme maçı Perşembe günü oynanacak. Biz ne alacağız, Osmanlılara ne vereceğiz?" şeklindeki söyleme cevap veren Rumen oyuncu, "?Kılıcı onlara bırakıp Dünya Kupası'na katılma hakkını biz alacağız.' şeklinde konuştu.