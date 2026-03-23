Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

23.03.2026 20:32
Fenerbahçe Futbol AŞ, kayıtlı sermaye tavanını 6 milyar 250 milyon liradan 31 milyar 250 milyon liraya çıkardı.

SERMAYE TAVANI YÜZDE 400 ARTIRILDI

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamaya göre, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda şirket kayıtlı sermaye tavanı oy çokluğuyla yüzde 400 artırıldı. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 11 Mart'ta onayladığı kayıtlı sermaye tavanı artırımıyla sarı-lacivertli kulüp, 31 milyar 250 milyon liraya kadar sermaye artırımı yapabilecek. Şirketin kayıtlı sermayesi 6 milyar 250 milyon lira.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun esas sözleşme tadili kararı çerçevesinde;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 6.250.000.000.-TL (Altımilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 31.250.000.000.-TL (Otuzbirmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına,

Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline,

İşbu karar kapsamında yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvurulması dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine ve yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına dair kararımız doğrultusunda T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvuru da, Bakanlığın E-50035491-431.02-00120076469 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.

Bu çerçevede, esas sözleşme değişiklikleri, 23.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, ekteki şekilde tadiline karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

