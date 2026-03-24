CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

24.03.2026 15:46
CHP lideri Özgür Özel, akaryakıt zamlarına karşı KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini önererek, bu adımın fiyatları düşürüp enflasyonu sınırlayacağını savundu. Özel, "Biz olsak böyle yapardık ve hükümete de bunu öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emine Ülker Tarhan’ın CHP’ye dönüşüyle başlayan toplantıda Özel, akaryakıt zamlarına yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Artan akaryakıt fiyatlarının enflasyonu tetiklediğini vurgulayan Özel, hükümetin yeni önlemler alması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE BİR ÜRÜNE ZAM GELİP..."

Özel, savaşın akaryakıt fiyatlarına etkisine dikkat çekerek "Akaryakıta gelen zamlar, yeniden enflasyonun yükselmesini ve ürünlerin fiyatlarının artmasını doğurur. Türkiye’de bir ürüne zam gelip düştüğünü görmedik” dedi.

“KDV’Yİ YÜZDE 1’E İNDİREBİLİR”

Mazot fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Özel, “O gün 60 TL olan mazot bugün 80 TL. Eğer Eşel Mobil Sisteme geçilmeseydi mazot bugün 94 TL olacaktı. Ancak ÖTV şu an için bitti” diye konuştu. Çözüm olarak KDV indirimi öneren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek imzayla KDV’yi yüzde 1’e indirebileceğini belirterek, bu adımın akaryakıt fiyatlarını yaklaşık yüzde 20 düşüreceğini savundu.

“BİZ OLSAK BÖYLE YAPARDIK”

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime de değinen Özel, sorunun çözülmesi halinde eski vergi oranlarına dönülebileceğini söyledi. Özel, “Biz olsak böyle yapardık ve hükümete de bunu öneriyoruz” ifadelerini kullandı. 

TARHAN DA "MAZOT" DİYEREK BAŞLADI 

Öte yandan CHP’den 2014’te istifa ederek Anadolu Partisi’ni kuran Emine Ülker Tarhan, 11 yıl 4 ay sonra yeniden CHP’ye katıldı. "Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim" sözleriyle kürsüdeki konuşmasına başlayan Tarhan, "Er ya da geç kurutulmuş toprakların yeniden renklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada doğmuş olmanın onurunu ve acısını birlikte yaşamaya 'evet', algılarımızın silinmesine ve unutmaya 'hayır' diyorum. Çağırdınız ve geldim" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    adam haklı halkı düşünün biraz benzin fiyatı herşeyi etkiliyor çünkü 51 42 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili Cengiz Sevgili:
    sizin maaşlar nasıl nasıl çıkacak, partilere ödenen paralar nereden gelecek Özgür bey 48 30 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    birazda sen fedakarlık yap, hazine yardımını alma, zaten milletin olan işbakası gelirlerini hazineye bağışla o gelirler kadar vergiyide devlet halktan almasın, bu daha gerçekçi bir öneri, bunu hükümete sun bakalım bay eczacı 44 22 Yanıtla
    Mehmet Akın Mehmet Akın:
    iş bankası gelirleri Türk dil kurumuna gidiyor zaten mal 9 21
  • murat bayram murat bayram:
    Herkese bedava dağıttığınız traktörlerin deposunu doldurupta geleydin Tarhan abla. iktidarı muhalefeti hep bizle dalga geçiyor 41 13 Yanıtla
    Barış Altan Barış Altan:
    Elektirikli traktör yapacaktı reis hala bekliyoruz motoru gelmedi galiba çin den 6 6
  • levent ayar levent ayar:
    DİZEL YERİNE BENZİNE ZAM YAPILMASI GEREK DOĞRU OLAN BU DİZEL 80 BENZİN 62 TL DEVLET ZENGİNE ÇALIŞIYOR HATTA BENZİN 80 TL OLMALI DİZEL 62 TL OLMALI 12 11 Yanıtla
    celil özen celil özen:
    Size göre yollar köprüler arabalar zenginlere göre 60 sen önceki muhalif kafa bugünde aynı 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
