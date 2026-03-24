CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emine Ülker Tarhan’ın CHP’ye dönüşüyle başlayan toplantıda Özel, akaryakıt zamlarına yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Artan akaryakıt fiyatlarının enflasyonu tetiklediğini vurgulayan Özel, hükümetin yeni önlemler alması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE BİR ÜRÜNE ZAM GELİP..."

Özel, savaşın akaryakıt fiyatlarına etkisine dikkat çekerek "Akaryakıta gelen zamlar, yeniden enflasyonun yükselmesini ve ürünlerin fiyatlarının artmasını doğurur. Türkiye’de bir ürüne zam gelip düştüğünü görmedik” dedi.

“KDV’Yİ YÜZDE 1’E İNDİREBİLİR”

Mazot fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Özel, “O gün 60 TL olan mazot bugün 80 TL. Eğer Eşel Mobil Sisteme geçilmeseydi mazot bugün 94 TL olacaktı. Ancak ÖTV şu an için bitti” diye konuştu. Çözüm olarak KDV indirimi öneren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek imzayla KDV’yi yüzde 1’e indirebileceğini belirterek, bu adımın akaryakıt fiyatlarını yaklaşık yüzde 20 düşüreceğini savundu.

“BİZ OLSAK BÖYLE YAPARDIK”

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime de değinen Özel, sorunun çözülmesi halinde eski vergi oranlarına dönülebileceğini söyledi. Özel, “Biz olsak böyle yapardık ve hükümete de bunu öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

TARHAN DA "MAZOT" DİYEREK BAŞLADI

Öte yandan CHP’den 2014’te istifa ederek Anadolu Partisi’ni kuran Emine Ülker Tarhan, 11 yıl 4 ay sonra yeniden CHP’ye katıldı. "Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim" sözleriyle kürsüdeki konuşmasına başlayan Tarhan, "Er ya da geç kurutulmuş toprakların yeniden renklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada doğmuş olmanın onurunu ve acısını birlikte yaşamaya 'evet', algılarımızın silinmesine ve unutmaya 'hayır' diyorum. Çağırdınız ve geldim" dedi.