Kuşadasıspor, Bornova 1877'yi 4-0 ile Geçerek 2'de 2 Yaptı

Spor

İZMİR,

3'ÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Kuşadasıspor deplasmanda Bornova 1877 takımını 4-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor 5'inci dakikada Murat Çaydemir'in golüyle 1-0 öne geçti. Murat Çaydemir, 19'uncu dakikada bir kez daha ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk devreyi 2-0 galip tamamlayan Kuşadasıspor 57'nci dakikada Murat Çaydemir'le bir gol daha bulurken, 77'nci dakada sahne alan Hakan Yılmaz tabelayı 4-0'a getirdi. Kuşadasıspor bu kritik galibiyetin ardından 16 puana yükselip umut tazeledi. Orta sıralarda yer alan Bornova 1877 ise 23 puanda kaldı.