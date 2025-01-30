Kuşadasıspor'da 4. Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika
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Spor

Kuşadasıspor'da 4. Teknik Direktör Değişikliği

3. Lig 1. Grup'ta yer alan Kuşadasıspor, ligdeki kötü gidişat nedeniyle teknik direktör Yasin Güleryüz ile yollarını ayırarak Beytullah Türker'i göreve getirdi.

30.01.2025 11:36
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KUŞADASI,

3'ÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta 10 puanla düşme hattında yer alan Kuşadasıspor bu sezon 4'üncü kez teknik direktör değişikliğine gitti. Ligin ikinci yarısına 2 mağlubiyetle başlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Yasin Güleryüz'ün görevine son verildi. Aydın ekibi Güleryüz'ün yerine Sportif direktörlük görevini yürüten Beytullah Türker'i dümene geçirdi. Sezona Bülent Ataman yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, alınan kötü sonuçların ardından Ataman'la yollarını ayırmış ve göreve Bayram Sevindik'i getirmişti. Sevindik'in ardından Yasin Güleryüz'le yola devam eden Kuşadasıspor şimdi de Türker'le anlaşma sağladı.

Kaynak: DHA

Kuşadası, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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