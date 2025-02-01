Kuşadasıspor'dan Son Dakika Zaferi

Spor

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Kuşadasıspor sahasında Kahramanmaraş Spor'u son dakika golüyle 1-0 yendi. Ege temsilcisi 90+2'nci dakikada Mustafa Aydoğdu'nun golüyle 3 puana uzandı. Kuşadasıspor bu sonucun ardından 13 puana yükseldi ancak düşme potasından çıkamadı. Play-Off umutları olan Kahramanmaraş Spor ise 22 puanda kaldı.