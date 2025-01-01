Kuşadasıspor, Futbolcularıyla Vedalaştı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 10 puanla amatöre düşme hattında tamamlayıp ikinci yarıda kurtuluş savaşı verecek Kuşadasıspor, devre arasında 6 futbolcuyla vedalaştı. Siyah-beyazlılarda Berke Avcı, Batu Burhan Çevik, Batın Özdemir, Emir Yazıcı, Ferhat Öztaşdelen ve Mirzacan Yıldırım'ın sözleşmeleri geçen hafta karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
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