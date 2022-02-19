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Kuşadasıspor, Şile'ye konuk - Son Dakika

Kuşadasıspor, Şile'ye konuk

19.02.2022 11:17
Kuşadasıspor, Şile'ye konuk

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde lider Bitexen Düzcespor'a 3-0 mağlup olan Kuşadasıspor yarın deplasmanda Gema Polimer Şile Yıldızspor'la karşılaşacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde lider Bitexen Düzcespor'a 3-0 mağlup olan Kuşadasıspor yarın deplasmanda Gema Polimer Şile Yıldızspor'la karşılaşacak. Şile Stadı'nda oynanacak 26'ncı hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip İstanbul'dan galibiyetle dönerek Play-Off iddiasını korumayı hedefliyor. Kuşadasıspor ligde 32 puanla 7'nci sırada, Şile Yıldızspor ise 36 puanla 5'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda Kuşadasıspor rakibini evinde 2-0 mağlup etmişti.


- Kuşadası
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Futbol Federasyonu, Şile, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kuşadasıspor, Şile'ye konuk - Son Dakika Spor


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