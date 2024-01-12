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Kuşadasıspor, transfer döneminde iki oyuncuyla anlaştı - Son Dakika
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Kuşadasıspor, transfer döneminde iki oyuncuyla anlaştı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasına 3'üncü sırada giren Kuşadasıspor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çankaya FK'dan forvet arkası Oğuzhan Erdoğan ve santrfor Malik Karaahmet ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalayacak.

Kuşadasıspor, transfer döneminde iki oyuncuyla anlaştı
12.01.2024 - 13:11,  Güncelleme: 13:12
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasına 3'üncü sırada giren Kuşadasıpor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Batman Petrolspor'dan santrfor Aykut Çift, Sultanlı Belediyespor'dan sağ kanat Abdullah Çınar, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Batuhan Özduran ve ön libero Yunus Emre Karaman'ı alan siyah-beyazlılar iki transfer daha yaptı. Kuşadasıspor, Çankaya FK'dan forvet arkası Oğuzhan Erdoğan ve santrfor Malik Karaahmet ile prensip anlaşmasına vardı. İki futbolcunun ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Malik Karaahmet, Oğuzhan Erdoğan, Çankaya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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