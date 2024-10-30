Kuşadasıspor Türkiye Kupası'na Veda Etti

KUŞADASISPOR, Türkiye Kupası'na 3'üncü Tur'da veda etti. Sahasında Karaköprü Belediyespor'la karşı karşıya gelen Aydın ekibi sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Kuşadasıspor maçın 7'nci dakikasında Olkan'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayan konuk Karaköprü Belediyespor, 55'inci dakikada İbrahim Halil'in penaltı golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Mustafa Berk 88'inci dakikada Karaköprü Belediyespor'un ikinci golünü attı: 1-2. Kupada yoluna devam eden takım Karaköprü Belediyespor oldu.
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