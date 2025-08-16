Kuşadasıspor’un İddialı Kadrosu Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
Kuşadasıspor'un İddialı Kadrosu Yeni Sezona Hazır

Kuşadasıspor’un İddialı Kadrosu Yeni Sezona Hazır
16.08.2025 12:39  Güncelleme: 12:41
TFF 3. Lig'e veda eden Kuşadasıspor, Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturdu. Başkan Kudret Durdu ve yönetimi, şampiyon oyuncular da dahil olmak üzere önemli transferler gerçekleştirdi. Takım Pazartesi günü hazırlıklara başlayacak.

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'e veda ederek Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kuşadasıspor, yeni sezona güçlü bir kadro ile hazırlanıyor. Başkan Kudret Durdu ve yönetiminin titiz çalışmaları sonucunda, geçtiğimiz yıl şampiyonluk yaşayan oyuncuların da yer aldığı iddialı bir ekip kuruldu.

Teknik direktörlüğe Ersin Sarı getirilen siyah-beyazlı ekip, transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Kuşadasıspor'un yeni sezon kadrosunda Atacan Büyükeke, Miraç Durdu, Ali Eren Konday, Cihan Avcu, Sercan Subaşı, Mehmet Elma, Baran Yardımcı, Kemal Alpsoy, Berkay Serdar, Ali Saltuk Koşak, İsmet William, Yusuf Orhan, Serkan Yola, Abdullah Çınar, Kadir Cambaz, Cengiz Eren Birdal, Murat Can Yayla, Selçuk Yıldırım, Harun Özdemir ve Emrah Şenol gibi isimler yer alıyor. Takım, Pazartesi günü topbaşı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ardından önümüzdeki günlerde 15 gün sürecek yoğun bir kamp programına girilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in desteği ile hazırlıklarını sürdüren Kuşadasıspor'da taraftarların da heyecanı üst seviyede. Yapılan transferler, camiaya büyük umut aşılamış durumda. Başkan Kudret Durdu ve yönetiminin yoğun mesai harcayarak oluşturduğu kadro, Kuşadasıspor'u yeniden üst liglere taşımayı hedefliyor. Taraftarlar, yeni sezonda siyah-beyazlılardan büyük başarılar bekliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Spor

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kuşadasıspor’un İddialı Kadrosu Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
