Kuşadasıspor’un İddialı Kadrosu Yeni Sezona Hazır

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'e veda ederek Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kuşadasıspor, yeni sezona güçlü bir kadro ile hazırlanıyor. Başkan Kudret Durdu ve yönetiminin titiz çalışmaları sonucunda, geçtiğimiz yıl şampiyonluk yaşayan oyuncuların da yer aldığı iddialı bir ekip kuruldu.

Teknik direktörlüğe Ersin Sarı getirilen siyah-beyazlı ekip, transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Kuşadasıspor'un yeni sezon kadrosunda Atacan Büyükeke, Miraç Durdu, Ali Eren Konday, Cihan Avcu, Sercan Subaşı, Mehmet Elma, Baran Yardımcı, Kemal Alpsoy, Berkay Serdar, Ali Saltuk Koşak, İsmet William, Yusuf Orhan, Serkan Yola, Abdullah Çınar, Kadir Cambaz, Cengiz Eren Birdal, Murat Can Yayla, Selçuk Yıldırım, Harun Özdemir ve Emrah Şenol gibi isimler yer alıyor. Takım, Pazartesi günü topbaşı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ardından önümüzdeki günlerde 15 gün sürecek yoğun bir kamp programına girilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in desteği ile hazırlıklarını sürdüren Kuşadasıspor'da taraftarların da heyecanı üst seviyede. Yapılan transferler, camiaya büyük umut aşılamış durumda. Başkan Kudret Durdu ve yönetiminin yoğun mesai harcayarak oluşturduğu kadro, Kuşadasıspor'u yeniden üst liglere taşımayı hedefliyor. Taraftarlar, yeni sezonda siyah-beyazlılardan büyük başarılar bekliyor. - AYDIN