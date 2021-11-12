Kuşadasıspor'un konuğu Hacettepe

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda uzatmada yediği golle 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 yenilerek dış sahada üst üste 3'üncü yenilgisini alan ve Play-Off hattındaki yerini kaybeden 17 puanlı Kuşadasıspor, yarın evinde düşme hattındaki 8 puanlı Hacettepespor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda uzatmada yediği golle 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 yenilerek dış sahada üst üste 3'üncü yenilgisini alan ve Play-Off hattındaki yerini kaybeden 17 puanlı Kuşadasıspor, yarın evinde düşme hattındaki 8 puanlı Hacettepespor'la kozlarını paylaşacak. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak 12'nci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı Turgut Doğan Şahin ve Galip Güzel forma giyemeyecek. Grupta 4 puanla düşme hattında son sırada yer alan Kızılcabölükspor ise aynı saatte Beyoğlu Yeni Çarşı FK'ya konuk olacak.



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