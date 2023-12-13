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Kuşadasıspor'un yeni başkanı Ferdi Zenginoğlu oldu - Son Dakika
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Kuşadasıspor'un yeni başkanı Ferdi Zenginoğlu oldu

TFF 3. Lig 3'üncü Grup'ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda Ferdi Zenginoğlu kulübün yeni başkanı seçildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı genel kurulda, Zenginoğlu'nun başkanlığında yeni yönetim belirlendi.

Kuşadasıspor\'un yeni başkanı Ferdi Zenginoğlu oldu
13.12.2023 - 16:42,  Güncelleme: 16:45
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TFF 3. Lig 3'üncü Grup'ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda Ferdi Zenginoğlu kulübün yeni başkanı oldu.

Kuşadası Özer Türk Stadı'nda yapılan kongrede seçime tek liste üzerinden gidildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı genel kurulda, iş insanı Ferdi Zenginoğlu siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı seçildi. Olağanüstü genel kurulda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ömer Günel, eski başkan Alim Emiroğlu'na bugüne kadar kulübe verdiği emekler için teşekkür ederken yeni yönetime de başarılar diledi.

Yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu; "Ferdi Zenginoğlu (Başkan), Şakir Eviz, Anıl Metin Oto, Ali Kotan, Fırat Akkuş, Aybars Sarıdedeoğlu, Mehmet Ali Çetinkaya, Fahri Alem Günaydın, İsmail Tütüncü, Bülent İlbahar, İsmet Türker." - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kuşadasıspor'un yeni başkanı Ferdi Zenginoğlu oldu - Son Dakika
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