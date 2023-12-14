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Kuşadasıspor'un yeni başkanı Ferdi Zenginoğlu oldu - Son Dakika
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Kuşadasıspor'un yeni başkanı Ferdi Zenginoğlu oldu

Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda iş insanı Ferdi Zenginoğlu, kulübün yeni başkanı seçildi. Seçimde tek liste üzerinden gidildi ve Zenginoğlu, siyah-beyazlı ekibin başkanı oldu. Yeni yönetim listesi de açıklandı.

Kuşadasıspor\'un yeni başkanı Ferdi Zenginoğlu oldu
14.12.2023 - 12:00,
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Tülay AKSAY/ KUŞADASI,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda iş insanı Ferdi Zenginoğlu kulübün yeni başkanlığına seçildi. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda yapılan kongrede seçime tek liste üzerinden gidildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı genel kurulda Zenginoğlu siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı oldu. Olağanüstü genel kurulda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ömer Günel, eski başkan Alim Emiroğlu'na bugüne kadar kulübe verdiği emekler için teşekkür ederken yeni yönetime de başarılar diledi. Yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu:

"Ferdi Zenginoğlu, Şakir Eviz, Anıl Metin Oto, Ali Kotan, Fırat Akkuş, Aybars Sarıdedeoğlu, Mehmet Ali Çetinkaya, Fahri Alem Günaydın, İsmail Tütüncü, Bülent İlbahar, İsmet Türker."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kuşadasıspor'un yeni başkanı Ferdi Zenginoğlu oldu - Son Dakika
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