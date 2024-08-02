Kuşadasıspor'un yeni başkanı İsmet Türker oldu - Son Dakika
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Kuşadasıspor'un yeni başkanı İsmet Türker oldu

TFF 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda İsmet Türker başkanlığa seçildi. Yeni yönetime futbol şubesini şirketleştirme yetkisi de verildi.

02.08.2024 19:16
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TFF 3'üncü Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda İsmet Türker başkanlığa seçildi. Kongrede yeni yönetime futbol şubesini şirketleştirme yetkisi de verildi.

Kuşadası Özer Türk Stadı'nda yapılan olağanüstü genel kurulda, seçime tek liste üzerinden gidildi. Başkan Ömer Günel'in de katıldığı kongrede İsmet Türker, siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı oldu. Toplantıda yeni yönetime kulübün futbol şubesinin şirketleştirilmesi için yetki de verildi. Genel kurul sonunda İsmet Türker tarafından Başkan Ömer Günel ve eski Başkan Ferdi Zenginoğlu'na bugüne kadar Kuşadasıspor'a verdikleri destek dolayısıyla plaket takdim edildi.

Olağanüstü genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Ömer Günel, eski başkan Zenginoğlu'na görevde olduğu süre boyunca kulübe verdiği emekler için teşekkür etti. Yeni yönetime de başarılar dileyen Başkan Ömer Günel, "Ben göreve geldikten sonra 24 yıldır amatör kümede olan bir takımı el birliğiyle önce Bölgesel Amatör Lig'e, sonra da profesyonel lige çıkardık. Yeni sezonda da hedefimiz bir üst lige yükselmek olacak. Kentimizin ortak değeri olan kulübümüzün her zaman yanında olacağız" dedi.

Kongrede kulübün futbol şubesinin şirketleştirilecek olmasına da değinen Başkan Ömer Günel, "Günümüzde futbol kulüplerinin sportif başarıyı yakalayabilmesi için doğru bir kadro kurmasının yanı sıra ekonomik açıdan da güçlü olmaları gerekiyor. Bu nedenle birçok futbol kulübü şirketleşme yoluna gidiyor. Bu durum artık modern futbolun kuralları arasında yer alıyor. Şirketleşme tamamlandıktan sonra atılacak adımlara camia olarak hep birlikte karar vereceğiz" diye konuştu.

Kongrede İsmet Türker başkanlığında Kuşadasıspor'un yeni yönetimi; Özlem Ünver, Ferdi Göğçe, Kadri Çelik, Fırat Akkuş, Kudret Durdu, Ali Kaya, Barış Salbaş, Ufuk Öğren, Ömer İzci ve Yılmaz Tektaş isimlerinden oluştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuşadasıspor'un yeni başkanı İsmet Türker oldu - Son Dakika

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