Kuşadasıspor\'un Yeni Başkanı Yaser Doğan ile İlk Buluşma

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Yaser Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, "Kuşadasıspor'un ve yeni yönetiminin gerçekleştireceği çalışmalarda başarılı olacağına inancım tam" dedi.

TFF 3. Lig 1'inci Grup temsilcisi Kuşadasıspor'da, 18 Kasım'da yapılan olağanüstü genel kurulda iş insanı Yaser Doğan başkanlığa seçildi. Yeni yönetim, görev dağılımını yapmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Günel'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kuşadasıspor Başkanı Yaser Doğan, Başkan Ömer Günel'e kulübe sunduğu katkı ve destek dolayısıyla teşekkür ettiklerini belirterek, "Kentimizin takımına her zaman sahip çıktınız. Kuşadasıspor 24 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig'den profesyonel lige sizin döneminizde yükseldi. Bundan sonra da sizi hep yanımızda göreceğimizden eminiz" dedi.

"Desteğimiz devam edecek"

Başkan Günel ise, "Kulübümüzün yeni Başkanı Yaser Doğan'a başarılar diliyorum. Kentimizin takımı Kuşadasıspor'a desteğimiz devam edecek. Kuşadasıspor'un ve yeni yönetimin gerçekleştireceği çalışmalarda başarılı olacağına inancım tam" diye konuştu.

Öte yandan Başkan Ömer Günel, Kuşadasıspor Başkanı Yaser Doğan ve yönetim kurulunun ziyaretinden sonra akşam yemeğinde futbolcularla bir araya geldi. Futbolculara deplasmanda oynayacakları Muş 1984 maçı öncesi başarılar dileyen Başkan Ömer Günel, "Son 4 maçınızdan 3 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılıp 10 puan çıkardınız. Sizleri tebrik ediyorum. Yakaladığınız çıkışın devam edeceğine eminim" dedi. - AYDIN