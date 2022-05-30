Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı - Son Dakika
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Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı

30.05.2022 11:44
Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip orta Okulunda spor salonunda eğitim gören Tekvandocular için Kuşak terfi imtihanı yapıldı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip orta Okulunda spor salonunda eğitim gören Tekvandocular için Kuşak terfi imtihanı yapıldı.

Antrenör ve öğretmen Yunus Bakan eğitiminde ki sporcuların kuşak imtihanına antrenör Halil İbrahim Ataman ve ilçe Gençlik ve Spor müdürü Erhan Yılmaz da katıldılar.

Sadece ilk ve Ortaokul öğrencilerinin katıldığı tekvando kursunda ki imtihanda ilkokul öğrencilerinin sergilediği performans velileri de sevindirdi. - ARDAHAN

Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı
Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı
Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı
Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı

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Kaynak: İHA

Halil İbrahim Ataman, İmam Hatip, gençlik, Posof, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı - Son Dakika


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